Sommes-nous condamnés à vivre sans avoir le temps ?

Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, sans vraiment savoir pourquoi, ni où cela nous mène. Derrière ce manque de temps et l'accélération de nos vies se cache notre rapport au temps, un terme sur lequel il est difficile de mettre des mots. Il est malgré tout le fruit d'une histoire, de paradigmes, des évolutions techniques et il conditionne quotidiennement nos choix, nos motivations ou la qualité de nos relations. Alors comment l'appréhender ? C'est l'objet de cet ouvrage. Le rythme actuel de la vie a tendance à nous désynchroniser de nos besoins, des autres et de notre environnement. Changer notre rapport au temps est un puissant levier pour nous resynchroniser, pour réinventer la vie en société et pourquoi pas limiter le dérèglement climatique.