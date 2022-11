Océanomania

L'anémone magnifique, le poisson porc-épic, le requin lutin ou le mérou brun : un pop-up comme une plongée incroyable sous la surface des océans. Un documentaire animé sur la biodiversité du monde aquatique Quatre grandes doubles avec rabats mettent en scène et en volume une quarantaine d'animaux marins dans leur environnement. Le lecteur part à la découverte de l'océan Atlantique et de ses habitants : l'espadon, le thon rouge, l'anguille européenne ou encore le poisson volant. Il se rend en mer Méditerranée pour y observer le requin peau bleue ou le globicéphale noir avant de nager au coeur du Pacifique et de sa barrière de corail aux couleurs rougeoyantes. Il aura aussi l'occasion de descendre dans les profondeurs pour visiter les abysses et sa faune fascinante, parfois bioluminescente : la baudroie abyssale de Johnson, la méduse Atolla, la chimère monstrueuse... Tout en voguant, de page en page, le lecteur en apprend plus sur les animaux et la flore qui se côtoient sous la surface de l'eau. Sur le rabat de chaque planche se trouve une introduction thématique sur le milieu aquatique, une notice sur chaque animal pour présenter ses particularités et un texte focus muni d'une carte, pour en savoir plus. Un trésor de fabrication aux volets et rabats qui se déploient pour une aventure plus vraie que nature Le pop-up se prête à des grandes scènes servies par la douce palette aux couleurs et textures chatoyantes de Charlotte Molas. Un bel hommage à la richesse de la biodiversité des fonds marins réalisé par Joanna Prime une biologiste spécialisée en mammifères marins.