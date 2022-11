La liberté pour aimer à travers les classiques

Le mot liberté est vraiment magique. Il évoque cette quête du bonheur qui habite chacun d'entre nous et les moyens que nous déployons pour l'atteindre. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas les premiers à nous demander comment s'en servir à bon escient. L'auteur nous rappelle que beaucoup l'ont fait avant nous et nous propose d'accompagner de grands auteurs classiques tels que Shakespeare, Victor Hugo, Saint-Exupéry, Dostoïevski, les soeurs Brontë, Alessandro Manzoni, Jane Austen, Karen Blixen, Tolkien et bien d'autres. Ainsi, nous pourrons nous forger notre idée de la liberté et peut-être découvrir à quel point celle-ci est orientée vers l'amour. Mariano Fazio vit à Rome où il écrit et enseigne. Historien et philosophe, il a publié de nombreux ouvrages. Parmi ceux qui ont été traduits en français, nous pouvons citer : Histoire des idées contemporaines ; Intellectuels dans la cité (Berdiaeff-Gilson-Mounier-Maritain) ; A César ce qui est à César (Editions Boleine)