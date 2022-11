Sous les anges danseurs

Issu d'une famille de neuf enfants Jean-Baptiste Repain fut immédiatement attiré par les récits d'aventure L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, Par le sang versé de Paul Bonnecarrère, Latitude zéro de Mike Horn, Mémoire du large Eric Tabarly. Mais le 15 juin 1997, l'orage frappa le ciel bleu des Vosges où Jean-Baptiste Repain passa son enfance : sa petite soeur de 9 ans fut renversée par une voiture et tuée. Dans l'incapacité de sauver sa petite soeur, il décida alors de vouer sa vie au sauvetage des autres. Dans ce récit haletant, Jean-Baptiste Repain nous parle des interventions quotidiennes et anonymes et aussi aux événements tragiques et médiatiques comme l'explosion de la rue de Trevise, le brasier de Notre-Dame ou les feux de forêts en Corse. Avec un sens très littéraire de la narration Jean-Baptiste Repain évoque à la fois cette lutte contre ce monstre mythologique : le feu, mais aussi de l'esprit le corps et le coeur des sapeurs-pompiers. Il aborde son parcours de chef, simple sapeur-pompier devenu Capitaine. Semper plus ultra toujours plus loin telle est sa devise.