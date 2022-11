La maison rurale en Île-de-France. Restaurer ; Construire selon la tradition

Avec ses multiples petits " pays ", l'ïle-de-France, comme les autres régions, est riche d'un patrimoine rural qui se laisse découvrir si l'on en prend le temps, et qui doit être respecté, préservé, réhabilité, enrichi... Car restaurer une vieille bâtisse en lui conservant son charme , construire ou faire construire une maison en respectant le site qui l'entoure, ne s'improvise pas. Toute une série de questions se pose aussi bien au propriétaire des lieux qu'aux élus locaux et aux professionnels soucieux d'une architecture de caractère et de qualité. - Quelles sont les qualités architecturales de ce " pays " qui vous a séduit ? - Comment bâtir un projet personnalisé, intégrant une esthétiques contemporaine, sans heurter l'environnement ? - Quelles erreurs éviter, ou comment y remédier ? - La restauration d'une bâtisse doit-elle scrupuleusement suivre les anciens procédés de construction, ou peut-elle bénéficier de techniques plus récentes, voire innovantes, sans en trahir le charme ? - Quelles sont les normes techniques, les procédures administratives à respecter ? Dans cette réédition actualisée, Pierre Thiébaut propose un ouvrage très documenté, abondamment illustré de photographies et de croquis. Ce guide donne les moyens aux propriétaires et aux professionnels de préciser leur projet et de mieux dialoguer ensemble.