iPhone édition iOS16 pour les Nuls

Découvrez le tout dernier smartphone d'Apple fonctionnant sous iOS 16 Le tout nouveau smartphone d'Apple permet de naviguer confortablement sur Internet grâce à une version spécifique du navigateur Safari, de recevoir des emails en direct, de gérer des rendez-vous et d'écouter de la musique comme vous le feriez sur un iPod. L'iPhone est également capable de lire des vidéos et de filmer ou de photographier. La navigation, entièrement tactile, s'effectue à l'aide de grosses icônes. Un clavier numérique tactile permet de composer les numéros ou les messages texte. Un module d'écriture prédictive permet d'accélérer la frappe. Cette nouvelle version embarque un nouveau module photo et vidéo qui ravira les derniers sceptiques. Ce téléphone regorge de trésors étonnants que ce livre va vous dévoiler un à un. Cette toute nouvelle édition traite des toutes nouvelles fonctionnalités apportées par la dernière version de son OS, iOS 16. Au programme : Découvrir l'iPhone, ses boutons et ses icônes Synchroniser l'iPhone et l'ordinateur SMS, MMS & Co Calendrier Calculette et horloge S'y retrouver dans l'Apple Store Faire des photos et les classer Musique et vidéo sur l'iPhone Filmer des vidéos Créer et gérer des comptes de messagerie Internet et emails L'iPhone et l'Apple Watch Bourse, météo et GPS Utiliser le module Face Time Géolocalisation Faites du sport avec votre iPhone