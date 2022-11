Les Avatars de James Cameron

De la saga Terminator à celle d'Avatar en passant par Aliens, le retour ou Titanic, James Cameron ne cesse de se réinventer. Il pousse chaque fois un peu plus loin la technique, l'utilisation des effets spéciaux, et en met plein la vue aux spectateurs toujours curieux de découvrir son nouvel opus. En s'appuyant sur des histoires solides et des personnages émotionnellement forts et attachants, il marque l'imaginaire des cinéphiles depuis plus de quarante ans. Plus que celle d'un simple réalisateur, la carrière de James Cameron est celle d'un cinéaste complet qui s'essaie à tous les postes et à tous les genres avec un dynamisme égal et une exigence extrême. Réalisateur, producteur, scénariste, documentariste, technicien... Accompagnez cet auteur hors norme, parmi les plus influents de sa génération, des profondeurs marines jusqu'à l'espace infini.