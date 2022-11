Pâtisserie. Arnaud Larher - Meilleur Ouvrier de France

" Je me vois comme un architecte des textures et des saveurs. J'aime beaucoup travailler les techniques, les assemblages, malaxer et transformer le produit. Je suis dans l'action, je fais des choses spontanées dans l'instant, cela n'empêche pas de rebondir et se poser des questions. " Dans ce livre, Arnaud Lahrer dévoile sa vision du métier, travaillant dans le respect des produits et de la tradition française. Au fil des pages, il livre ses secrets de fabrication, issus de son expérience de Meilleur Ouvrier de France et propose sa version de 200 pâtisseries, enrichies de pas-à-pas, des plus classiques : Paris-Brest, éclair au café, macaron, aux plus originales, comme ses créations : l'Ivoire, le cheesecake Louise, ou même la tong. Pour chacune de ses recettes, Arnaud Lahrer explique le choix des produits, sa manière de procéder, ses gestes, ses trucs et astuces de MOF. Plus de 200 recettes 22 recettes de base, fruit de l'expérience et des choix aromatiques de l'auteur. 72 recettes dont 20 avec pas à pas, des plus simples pour les pâtissiers amateurs aux plus techniques (des recettes signature) pour les pâtissiers avertis ou professionnels Plus de 100 sous-recettes : crèmes, mousses, biscuits, coulis, glaces, nappages... à réexploiter 40 tours de main techniques expliqués en images : réaliser des écailles en chocolat ou des copeaux en chocolat, façonner un nid d'ange, pocher, réaliser une opaline... Une vingtaine de schémas + des patrons