Céline Dion - Vestale

Qu'elle arrache un sourire, émeuve aux larmes ou hérisse le poil, la voix de Céline Dion ne laisse personne indifférent. Et si la chanteuse a souvent été décriée par la critique pendant ses années de gloire, elle est désormais considérée comme l'une des rares figures indéboulonnables de la culture populaire. Lancée en 1982 dans un coin reculé du Québec, et pensée pour conquérir un public international, sa carrière exemplaire a été patiemment façonnée par deux accros au travail et au succès : "Céline" et René Angélil ; la star en devenir et son ambitieux imprésario. En revenant sur l'ensemble de son parcours et sur les épisodes clefs de l'une des plus impressionnantes discographies pop des dernières décennies, ce livre donne aussi à voir la conquête plus personnelle d'une voix. On y découvre le cheminement physique et spirituel de Céline qui, marquée par la discipline d'une vestale romaine, parfait son instrument pour transmettre au mieux ses émotions, indépendamment des barrières de langue et de culture.