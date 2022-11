Dans le Wild, une vaste étendue enneigée du Grand Nord canadien, naît un jeune louveteau. Alors qu'il découvre le monde et ses dangers, il fait la rencontre des humains à qui il montre les crocs. Voyant ses petites dents blanches, ils le prénomment Croc-blanc et l'emmènent avec eux. Parviendra-t-il à s'adapter et à vivre heureux en compagnie des hommes ?