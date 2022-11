Anne est mariée depuis quinze ans. Cinq enfants ont rejoint la famille mais notre héroïne n'a guère changé, toujours aussi pétillante qu'à l'époque des Pignons verts. Pourtant, un doute vient s'insinuer dans sa jolie tête rousse : son mari Gilbert l'aime-t-il toujours ? Aurait-elle perdu l'éclat de sa jeunesse ? Par ailleurs, la vie se conjugue maintenant à plusieurs chez les Blythe, et il faut gérer les relations parents-enfants, ce qui n'est pas toujours une mince affaire ! Fidèle à sa réputation, Anne jette - avec ses enfants, doués eux aussi d'une imagination fertile - un regard neuf et drôle sur la nécessité de découvrir de nouveaux horizons, sur le respect de soi et d'autrui. Comme les autres volets de la série, Anne d'Ingleside est une dénonciation amusante et franche de l'arrogance, de l'avarice et des préjugés, un hymne frais à la vie et à ses joies multiples.