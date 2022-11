Titeuf, le livre d'or. Edition 30e anniversaire, Edition collector

30 ans, ça se fête ! En janvier 1993 sortait Dieu, le sexe et les bretelles, premier volume des aventures du légendaire personnage à la mèche blonde. Pour l'occasion, Zep et les éditions Glénat célèbrent ce remarquable anniversaire avec un magnifique Livre d'or. C'est le moment de retracer les grandes lignes de l'aventure Titeuf mais aussi de découvrir des dessins jamais publiés ! Aquarelles, croquis, affiches, dessins de couvertures et planches : une multitude d'illustrations choisies et compilées par Zep, qui depuis trois décennies a pris l'habitude d'emmener Titeuf partout avec lui. Car l'illustre personnage a prêté sa voix et imposé son style même là où on ne l'attendait pas ! C'est aussi l'occasion de présenter dans un grand écrin, toute la beauté et l'évolution du dessin si singulier de Zep. Enfant des années 90, Titeuf a conquis le coeur d'un large public qui a lui aussi grandi au rythme de ses gags dans la cour d'école. Invités surprises, anecdotes croustillantes et commentaires de l'auteur : pensé pour les fans, ce Livre d'or nous invite à redécouvrir l'univers du gamin blagueur et turbulent devenu culte. Un hommage en or massif qui ravira tous les amoureux de Titeuf !