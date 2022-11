Au fil du canal de Bourgogne

Un beau livre de référence consacré à ce fleuron de la navigation française. A l'occasion du 190e anniversaire du canal de Bourgogne (début 2023), ce beau livre, richement illustré, retrace l'histoire de ce fleuron de la navigation française. Envisagée dès le début du XVIIe siècle, sa construction prendra huit ans de 1785 à 1832. Long de 242 kilomètres, de Migennes dans l'Yonne à Saint-Jean-de-Losne et la Saône en Côte-d'Or, ce chef-d'oeuvre du génie civil, avec ses 189 écluses et son tunnel de plus de 3 kilomètres au niveau de Pouilly-en-Auxois, relie le bassin de la Seine à celui du Rhône. Avec précision et passion, Bernard Le Sueur narre cette formidable épopée avec ses prouesses techniques, l'expansion industrielle puis le déclin... et le tourisme fluvial dont le canal de Bourgogne a été l'un des pionniers à partir des années 1970-1990. Aujourd'hui, grâce au programme de rénovation et de valorisation en cours, il constitue un indéniable atout touristique, dans un environnement bucolique et au riche patrimoine, accueillant bien entendu les plaisanciers ainsi que les nombreux voyageurs à vélo le long du chemin de halage qui le suit de bout en bout. Avec des étapes à Dijon, dans la vallée verdoyante de l'Ouche ou dans les collines de l'Auxois, le canal offre un bel aperçu de la Bourgogne et de ce qu'elle offre de meilleur, en dehors du vignoble.