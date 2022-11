Aphrodite Tome 2 : Les enfants de la déesse

Les apparences sont parfois trompeuses... Nombreux sont ceux qui ont succombé aux charmes d'Aphrodite, déesse grecque de l'amour et du désir. Taquin, Hermès, l'un de ses amants, admet qu'il a du mal à se souvenir de tous les enfants qu'elle a pu engendrer. Avec lui, elle enfanta Hermaphrodite. Avec Arès, dieu de la guerre, elle donna naissance à Phobos et Deimos. Avec un simple mortel, elle conçut Enée... En évoquant le destin de ses enfants, on découvre une déesse qui sait aussi se montrer aimante et maternelle. Mais gare à celui qui osera mettre Aphrodite en colère ! Sa beauté dissimule un tempérament de feu et son courroux s'abattra irrémédiablement sur une rivale trop naïve ou une mère trop prétentieuse. Les châtiments de cette déesse impitoyable ont fait de nombreuses victimes, telle Myrrha métamorphosée en arbre et bien d'autres, que l'on retrouve dans ce recueil passionnant qui clôt en beauté le diptyque consacré à Aphrodite.