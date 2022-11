Vinifera : Le Porto, le vin des Anglais

Vigneron de père en fils, une histoire de famille sur les terres arides et sauvages du Douro. 1703, Liverpool. Robert Handsome et Thomas Woodmass, deux négociants anglais, s'apprêtent à faire route vers le Portugal. Robert compte bien y développer l'activité de son négoce en prospectant les vignobles de la vallée du Douro. Hélas, la région est difficile à dompter et les Anglais ne sont pas toujours les bienvenus. Robert perdra la vie sur ces terres arides avant d'avoir pu réaliser son rêve viticole. Marqué par ce drame, son fils Walter à refait sa vie loin du soleil. Mais le destin est curieux, et en 1708, le jeune vigneron devenu adulte est de retour au Portugal. Aura-t-il plus de chance dans cette entreprise risquée que son défunt père ? Trois générations de vignerons se succèderont pour former cette fresque historique et familiale très documentée.