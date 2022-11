Un jardin pour eugenie : le derniere imperatrice au cap martin

Dix-sept ans de règne, cinquante années d'exil. L'impératrice Eugénie fut la dernière souveraine de France. Veuve de Napoléon III, son fils unique fut tué par les Zoulous en Afrique du Sud. Rescapée de l'Histoire, elle s'éteignit à l'âge de 94 ans il y a à peine un siècle. Etablie en Angleterre depuis la chute du Second Empire, Eugénie commanda en 1892 la construction d'une demeure au cap Martin, face au rocher de Monaco et près de Menton, et en fit sa résidence secondaire qu'elle occupa jusqu'à sa mort en 1920. Dans cette région éloignée, sauvage et aride du midi de la France, devenue un haut lieu de villégiature pour les hivernants aisés, les premiers jardins d'agréments apparurent autour de magnifiques villas, inspirés par une société anglaise bien implantée et un savoir-faire venu d'Allemagne. Le jardin antique fut alors réinventé et une touche d'exotisme vint parfaire l'harmonie de ces nouveaux espaces. Le jardin de la villa Cyrnos servit de décor à la nouvelle vie sociale de l'impératrice, que l'on découvre autant proche de sa domesticité que des personnalités princières, scientifiques et artistiques de passage sur la Riviera. La reine Victoria, l'impératrice Sissi, le prince Albert Ier de Monaco, Rodin, Rosa Bonheur ou encore Cocteau comptèrent parmi ses plus illustres invités. Installées dans le Val de Loire, surnommé " la Côte d'Azur des Valois " par l'auteur des Enfants terribles, les éditions Le Charmoiset sont heureuses de présenter une édition revue et enrichie de ce beau livre de référence.