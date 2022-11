Un esprit calme et silencieux. Vivre, apprendre et méditer

A l'égal des conférences de Krishnamurti, ses dialogues avec d'éminents penseurs du XXe siècle sont de notoriété publique. Dans les intervalles entre ces centaines d'événements, Krishnamurti se rendait également disponible pour des conversations et des entretiens privés avec ceux qui souhaitaient le rencontrer. Un esprit calme et silencieux est une compilation de soixante de ces conversations, à ce jour inédites, mémorisées et retranscrites par Krishnamurti entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Elles font état de questionnements profonds sur des sujets tels que l'être et la conscience, les qualités essentielles à une bonne éducation, l'esprit religieux et la méditation. De même que pour tous ses autres écrits, le style est direct, et l'auteur, fuyant la rhétorique, énonce des vérités profondes sous forme d'informations accessibles à toute personne ouverte à l'écoute. Ces textes incluent également des descriptions témoignant de l'amour que Krishnamurti portait à la nature. L'ouvrage, divisé en trois parties, propose une exploration poussée dans des domaines liés à la conception que l'on peut se faire de la vie, de l'éducation et de la méditation, et met en lumière l'approche radicale de Krishnamurti dans chacun de ces domaines.