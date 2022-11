Les guides spirituels. Les rencontrer et travailler avec eux

Chacun de nous peut bénéficier du contact avec le monde spirituel, et que nous y croyons ou non, nous le faisons bien souvent sans même nous en rendre compte. Les guides spirituels jouent de nombreux rôles dans nos vies et emploient de nombreuses formes d'expression pour nous contacter, parfois sans même que nous ne nous en apercevions. Ils inspirent créativité, perspicacité, nous ouvrent à l'abondance, nous protègent et nous servent de compagnons. Dans cet ouvrage, Ted Andrews vous fait découvrir des techniques simples et efficaces à mettre en place pour établir des relations avec vos guides spirituels. Au travers de la méditation, de la divination, des parfums et encens, des cristaux et de bien d'autres moyens, apprenez à nouer des liens avec vos guides et profitez des multiples bienfaits et opportunités offertes en travaillant avec : les anges gardiens ; les guides spirituels ; les esprits des êtres chers ; les animaux totems ; les esprits de la nature ; les fées.