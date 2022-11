Chuuut... ne réveille pas le bébé !

A Noël, le plus merveilleux de tout c´est que Jésus a quitté sa place auprès de Dieu pour se faire tout petit. Il est devenu un bébé qui ressemblait à tous les autres bébés. Parce qu´il nous aime, oui, toi et moi. Inspiré des textes de Philippiens 2 et Luc 2, l´incarnation est présentée aux tout-petits comme le coeur de l´histoire du premier Noël. Un texte admirablement illustré par Jenny Brake.