Entreprendre dans l'immobilier. Spécificités et opportunités d'un secteur en mutation

L'immobilier englobe un grand nombre d'activités dans une large variété de domaines. Entreprendre dans ce secteur recouvre donc des réalités, des défis et des impératifs bien différents : un bailleur social doit concilier logique marchande privée et réglementations publiques, un créateur d'agence immobilière est confronté à d'innombrables choix stratégiques, une agence immobilière à vocation sociale doit travailler main dans la main avec les opérateurs publics du logement... Par ailleurs, de nouveaux acteurs sont en train de rebattre les cartes du secteur. Les réseaux de mandataires sont devenus incontournables dans l'immobilier résidentiel, des particuliers ayant investi judicieusement se trouvent à devoir gérer leur patrimoine immobilier comme des professionnels et les market centers développent depuis peu un modèle innovant qui inquiète les acteurs traditionnels. Cet ouvrage explore chacun de ces domaines afin de mettre en relief leur dynamique entrepreneuriale, pointer leurs singularités et souligner ce qui les rapproche. Il permettra aux étudiants et aux futurs entrepreneurs du secteur de connaître toutes leurs options et de réaliser les meilleurs choix possibles. Les professionnels y trouveront une vision globale de l'entrepreneuriat immobilier indispensable pour se développer et innover.