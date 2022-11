Réflexologie et troubles fonctionnels. Prise en charge et gestion du stress par les techniques réflexes

Ce manuel présente la réflexologie, issue des travaux de l'école américaine, en lien avec les techniques réflexes de l'ostéopathie (techniques réflexes périostées, conjonctives et viscéro-cutanées). Cette approche neurophysiologique a pour principale indication la prise en charge du stress et des troubles associés. Le stress correspond à un ensemble de réactions neuro-psychobiologiques destinées à maintenir l'équilibre face à un agent extérieur. Il se manifeste tant sur le plan physique que psychologique et génère systématiquement un hyperfonctionnement du système nerveux. Ce dernier étant étroitement lié au système hormonal, une cascade de réactions chimiques se déclenche. Les termes de "troubles fonctionnels" désignent l'ensemble de ces symptômes, la plupart du temps sans cause médicale clairement identifiée.