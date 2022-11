Anna Wintour. La biographie

Au sein de la microsphère fashion, où paillettes et coups bas sont de mise, vit et règne Anna Wintour. Est-elle vraiment la tyrannique rédactrice en chef du Diable s'habille en Prada ou bien simplement une femme engagée, visionnaire et passionnée, à la tête de l'un des plus grands magazines de mode ? Dans cette biographie non autorisée, Amy Odell nous raconte l'ascension, et les faux pas, d'Anna Wintour jusqu'au sommet de l'univers de la mode. Pour cela, elle a interrogé les plus proches amis et collaborateurs d'Anna Wintour afin d'en dresser un portrait à la fois intime et multifacette qui nous fait entrer dans les coulisses des magazines et de la haute couture.