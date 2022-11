La pratique de la recherche opérationnelle en gestion. Exercices et cas corrigés en production, transport, supply chain et investissement

La recherche opérationnelle (RO) ou OR (pour Operations Research) offre des outils pour optimiser et explorer les meilleures solutions à de nombreux problèmes d'aide à la décision et de gestion en entreprise. Ce domaine est également appelé Management Science (MS). Cet ouvrage permet de découvrir les différentes applications de la recherche opérationnelle (production, chaîne d'approvisionnement, finance). Il fournit des outils de modélisation et de résolution par étapes utilisant principalement la programmation linéaire et la théorie des graphes. L'ouvrage est basé sur de nombreux exercices résolus (avec Excel).