Hérodote N° 187

Le cycle électoral du printemps 2022 s'est achevé avec la réélection sans enthousiasme d'Emmanuel Macron et une majorité relative pour l'alliance présidentielle. Les articles de ce numéro n'analysent pas seulement la nouvelle géographie électorale des forces politiques mais aussi le rôle des acteurs, les rivalités de pouvoir entre forces politiques adverses ou au sein d'une même famille politique et leurs stratégies pour prendre le leadership national ou le contrôle de telle ou telle circonscription. C'est pourquoi nous traitons dans ce numéro de cas illustrant leur résistance ou leur fragilité et pouvant entraîner des bouleversements dans le système de pouvoirs national - croissance continue du vote d'extrême droite, e ? ondrement du PS, succès de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, abstention massive - et aussi local, avec des études de cas qui nous semblent emblématiques ou singuliers : Seine-Saint-Denis, Marseille, Corse, Guadeloupe, Pyrénées-Orientales et quelques autres. Les auteurs sont tous des chercheurs ? ns connaisseurs des situations géopolitiques locales étudiées, condition nécessaire à leur juste interprétation.