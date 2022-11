Le trône de cristal Tome 3 : L'héritière du feu

Dotée de pouvoirs de Fae qu'elle peine à maîtriser, Keleana n'est sûre que d'une chose : elle ne sera plus la marionnette du roi d'Adarlan. Envoyée en mission loin du royaume, elle est prête à tout pour libérer le monde de sa tyrannie. Mais, seule Maeve, la dangereuse et trouble reine des Fae pourrait apporter les réponses à ses questions et les armes pour défaire le roi. Et cette alliance pourrait coûter cher à Keleana.