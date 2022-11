Une rencontre a priori banale entre un homme et une femme, dans un bar, un soir de beuverie. Un triangle amoureux qui se met en place, avec ses règles toxiques, ses passions exclusives, dévorantes et funestes. L'amour, selon Frédéric Dard, tellement entier et douloureux qu'il ne peut être qu'éphémère et se terminer tragiquement. VOUS CROYEZ QUE LES MOUCHES AIMENT LE WHISKY ? Il y a des gens bizarres dans les bars, la nuit... Des hommes, des femmes, accrochés à la rampe du comptoir pour "laisser souffler" leur destin. Des hommes, des femmes qui se regardent, qui se sourient... se disent quelques mots, n'importe lesquels : VOUS CROYEZ QUE LES MOUCHES AIMENT LE WHISKY ? Et puis ils repartent dans la nuit, à la recherche d'un impossible bonheur, à la recherche d'eux-mêmes. Ils s'en vont plus loin. A San Pedro... Ou ailleurs. VOUS CROYEZ QUE LES MOUCHES AIMENT LE WHISKY ? Vous, vous aimerez ces gens bizarres dans les bars, la nuit... A San Pedro ou ailleurs !