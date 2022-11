Un Grand Week-end à Bruxelles

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Bruxelles. Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques : brasser sa propre bière avec des passionnés, se promener sur les traces de Jacques Brel dans le centre de Bruxelles, voguer sur le canal de Charleroi pour une croisière étonnante... - Des activités 100 % bruxelloises : napper des pralines avec un maître chocolatier, s'essayer à l'art de la dentelle, visiter la ville avec des guides-comédiens qui vous feront rire aux larmes... - Notre nouvelle sélection de restaurants belges, d'estaminets typiques, de clubs et de jolies boutiques pour s'immerger dans l'ambiance de cette capitale ultra attachante. - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, experts de la ville : les meilleurs brunchs, les plus belles terrasses, nos boutiques gourmandes préférées... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.