Sam le pompier : Le monstre de Pontypandy

Alors que Martin traverse la forêt de Pontypandy, en pleine nuit, un bruit terrifiant le fait sursauter. Croyant qu'un monstre hante les environs, il appelle à la rescousse les agents Prime et Market, plus connus sous le nom d'enquêteurs de mystères... Mais rien ne se passe comme prévu, et les pompiers vont devoir intervenir !