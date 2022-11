Buffy contre les vampires T01 : L'enfer du lycée (Prix découverte)

Le réalisateur Joss Whedon a confié à Jordie Bellaire (ancienne coloriste devenue scénariste et primée pour sa série Redlands) le soin de revisiter la série culte. Elle est accompagnée pour ce premier tome par Dan Mora (Power Rangers, Klaus). Buffy Summers entre au lycée et se fait de nouveaux amis : Alex et Willow. Mais elle est également Tueuse de vampires et, pour remplir ses obligations, elle est épaulée par Giles. Vous croyez connaître cette histoire ? Détrompez-vous ! De nombreuses surprises vous attendent dans cette nouvelle version de Buffy contre les vampires.