Marvel Comics N°11 (Variant - Tirage limité) - COMPTE FERME

Quand on est Spider-Man, on doit affronter un Bouffon ! Aujourd'hui, Ben Reilly découvre le sien. Enfin, la sienne. Qui est la Reine Bouffon ? Sinon : la Chatte Noire a été kidnappée, et la seule à pouvoir la sauver est... Mary Jane Watson ! ? Le Fatalis Suprême a réuni des Maître du Mal partout dans le multivers... mais qu'est-ce qui le place au-dessus des autres Fatalis ? C'est aussi la conclusion de la longue saga de Korvac : quelles conséquences pour Iron Man ? Et enfin, le combat final entre Thor et le Dieu des Marteaux ! Un numéro à ne pas manquer à plus d'un titre : en plus de l'épisode spécial Mary Jane & Black Cat : Beyond, les sagas en cours d'Iron Man et de Thor s'achèvent, et nous découvrons la première moitié d'un épisode anniversaire consacré au Dieu du Tonnerre ! Le rendez-vous mensuel de la continuité Marvel, c'est MARVEL COMICS !