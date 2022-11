Sub-Mariner : L'intégrale 1967-1968 (T02)

L'un des plus anciens personnages Marvel est de retour ! Le Prince des Mers protège le royaume sous-marin d'Atlantis, et il a fort à faire car la menace peut venir aussi bien du fond des mers que de la surface ! Et face à Hulk, Namor risque de trouver un adversaire à sa mesure ! NOTES DE L'EDITEUR Cet album contient les derniers épisodes tirés de la série Tales to Astonish, au cours desquels Stan Lee transmet le flambeau à Roy Thomas et où Bill Everett, créateur du personnage, confie le dessin à de nouveaux talents.