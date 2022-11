Sac soufflet Papillons Hiver Multicolore face

Couleur écrue, 100% coton, 38x42 cm avec des anses longues de 60 cm. Recto : Aimer, c'est... s'épanouir et éclore. Verso : L'amour est libérateur en dedans, et rayonnant en dehors. Nous n'avons jamais fini d'aimer. L'amour ne sait rien d'autre qu'aimer. L'amour, soit grandit, soit se meurt. Son format classique (totebag 38 x 42 cm) et son grammage élevé (155 gr), ce sac en coton écru est le parfait équilibre entre légèreté et solidité. Sa couleur écrue offre un rendu naturel et authentique. Ses qualités en font un sac résistant qu'on aime réutiliser. Couleur naturel écru Anses longues 60 cm, porté épaule Dimensions : L 38 x H 42 cm Zone d'impression : 30 x 30 cmPoids : 155 gr/mMatière : Coton