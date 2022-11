Astérix : Astérix et Cléopatre ; Astérix Légionnaire. 2 CD audio

Astérix et Cléopâtre La reine Cléopâtre ayant fait à César le pari de construire un somptueux palais à Alexandrie en trois mois, Astérix et Obélix escortent le druide Panoramix au pays des Pharaons pour venir au secours de son ami architecte, Numérobis. Astérix légionnaire Afin de sauver Tragicomix, le fiancé de la belle Falbala, enrôlé de force par l'armée romaine, Astérix et Obélix décident de s'engager dans la Légion.