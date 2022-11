Le mystère Tchaïkovsky

Piotr Ilitch est russe jusqu'au bout des ongles... Et musicien jusqu'au fond de l'âme. Il veut vivre pour la musique et ne plus s'ennuyer à mourir au ministère de la Justice où il travaille. Il se lance donc dans une oeuvre originale, au mépris des modes et des critiques. De Saint-Pétersbourg à New York en passant par Moscou et Paris, la gloire lui tendra parfois les bras, mais ses démons ne le quitteront jamais...