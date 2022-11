Inaki Aizpitarte, né en 1972, est le chef du restaurant mythique à Paris Le Chateaubriand. Sa cuisine singulière, très créative, emblématique du courant novateur de "la bistronomie" , en a fait le cuisinier français le plus influent sur la scène internationale. Avec une carte unique, chaque jour renouvelée, la cuisine d'Inaki Aizpatarte est à son image : libre, imprévisible, directe et sensible. Il manie l'art du paradoxe gourmand et l'émotion gustative dans des inventions parfois risquées avec des accords surprenants et terriblement savoureux. Inaki Aizpitarte propose depuis des années un dessert, seule "signature" de ses menus imprévisibles : le tocino del cielo. Un "gâteau" inoubliable, gobé en une seule bouchée, une surprise gourmande et sensuelle. Ce livre est l'histoire de ce dessert, un voyage en Espagne, filmé par Nanda Fernandez-Bredillard. Et sa recette inédite !