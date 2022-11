Les sorciers des éléments

Angel Criss est une jeune fille de 16 ans capable de contrôler l'élément eau. Mais sa mère a épousé un mortel, ce qui fait d'elle une créature déchue, mi-sorcière, mi-humaine. Rejetée par sa famille et ses amis, l'adolescente doit donc fuir son père non-sorcier et sa marâtre pour réussir à trouver un endroit où elle sera enfin acceptée. Elle tombe sur une école pour jeunes sorciers. Bien décidée à mieux apprivoiser sa magie, elle y reste et fait la rencontre d'autres sorciers qui vont devenir ses amis, ainsi que d'Hélio, qui sait contrôler le feu et ne la laisse pas indifférente... Trouvera-t-elle sa place dans cette nouvelle école ? La guerre de pouvoir entre les sorciers et les non-magiques cessera-t-elle un jour ? Découvrez le premier tome de l'histoire d'Angel, une sorcière au destin particulier dont la nouvelle vie ne se fera pas sans mal !