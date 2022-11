L'Enfant, la taupe, le renard et le cheval. Une histoire animée

"une maison, ça peut être n'importe où, n'est-ce pas ? " Avec des amis, j'ai fait un film sur un enfant, une taupe, un renard et un cheval, leur voyage ensemble et la quête de l'enfant pour trouver sa maison. Ceci est le livre du film que nous avons réalisé. j'espère qu'il vous donnera du courage et vous fera sentir à quel point vous êtes aimé. " Un traité de liberté. " Olivia de Lamberterie - Télématin " Il y a du Saint-Exupéry qui bat sous les lignes. Un bonheur de lecture. " Le Figaro " Un livre d'une justesse et d'une sensibilité inouïes qui parle avec intelligence et subtilité autant au coeur qu'à l'esprit. " Psychologies Magazine