The Alexis Empire Chronicle - vol. 06/7

Voici l'histoire d'une grande contre-attaque et de la naissance d'un guerrier de légende ! Un récit d'heroic fantasy épique et furieux ! C'est dans cette vaste étendue qui empeste la mort que va se jouer le sort de l'empire. Léonate et ses troupes vont devoir y affronter l'armée des rebelles. Afin de combler l'écrasante différence du nombre de soldats, le jeune guerrier va choisir d'attaquer par surprise. Alors que les paroles de Rosalia résonnent dans le coeur de chacun, il est temps de se préparer à livrer un grand combat. L'heure de la bataille finale a sonné ! Plongez au coeur d'un grand récit de guerre épique, ponctué de bravoure, d'exploits et de stratégies militaires dans un univers d'heroic fantasy !