Je n'étais plus un homme. Solomon Northup

En 1841, Solomon Northup est enlevé par des marchands d'esclaves, après avoir été séduit par une offre d'emploi en tant que violoniste. Alors qu'il accompagne ses supposés employeurs à Washington, ils le droguent et le vendent comme esclave. Il est envoyé à la Nouvelle-Orléans où il est vendu à un propriétaire de plantation en Louisiane. Il est détenu dans la région de la Rivière Rouge par plusieurs propriétaires pendant douze ans, période pendant laquelle ses amis et sa famille n'ont pas de nouvelles de lui. Il fait plusieurs tentatives pour s'échapper et faire passer des messages. Finalement, Il retrouve la liberté en janvier 1853 et retourne dans sa famille à New York. Solomon Northup poursuivit les trafiquants d'esclaves à Washington, mais perdit devant le tribunal local. La loi du district de Columbia lui interdisait en tant qu'homme noir de témoigner contre les Blancs.