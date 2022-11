Witches' War Tome 1

Marie-Antoinette, Bonnie Parker, Cléopâtre, Jeanne d'Arc... 32 femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, à travers le monde et le temps, sont réunies par Agrat Bat Mahlat, la toute-puissante Reine des Démons. Pour satisfaire son avidité, ces 32 élues devront prendre part aux mille nuits de "Walpurgis", un tournoi macabre dont la championne verra son désir le plus cher exaucé, tandis que l'âme des perdantes s'éteindra sans espoir de réincarnation. Chacune accepte ce contrat diabolique et devient alors une "sorcière", obtenant un pouvoir immense grâce à son désir matérialisé par magie. Que les duels commencent !