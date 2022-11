Pays N° 4 : Mayotte

Voilà dix ans que Mayotte a rejoint la liste des départements français. Le territoire détient de nombreux et tristes records : celui du plus pauvre de France, un taux de chômage à 35% et son plus grand bidonville Kaweni. 12 000 migrant·es venu·es des Comores ont péri noyés avant d'arriver à Mayotte. Près de la moitié des 18 - 24 ans ont choisi de quitter l'île pour vivre ailleurs. Ce contexte fait le bonheur du Rassemblement national sur place. Pays s'attachera à étudier ces multiples bouleversements dans son quatrième numéro.