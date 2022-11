Une finale pas banale

C'est la finale du tournoi de foot. Surprise : au moment d'entrer sur le terrain, Lucien découvre dans le public un célèbre joueur qu'il admire ! Comment va-t-il briller aux yeux de son idole, alors même qu'il accumule les erreurs ? Une finale comme si on y était ! Avis à toutes les amoureuses et tous les amoureux du foot : l'auteur, lui-même grand fan, a l'enthousiasme communicatif. Il fait vivre toutes les actions, et même les lecteurs les moins passionnés trembleront devant les buts au moment du pénalty. Un utile rappel des valeurs du football Le foot est un sport, et c'est aussi un jeu. Un jeu d'équipe. On n'a pas forcément besoin de marquer de but pour être un joueur essentiel. Alors, comme le dit l'entraîneur de Lucien quand celui-ci est impressionné de jouer devant une star : "Amuse-toi ! "