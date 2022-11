Le relooking intuitif by David Jeanmotte. Devenez la femme que vous avez toujours voulu être !

Qui n'a jamais rêvé de rencontrer un magicien ? Connu et reconnu pour sa bonhommie, sa bienveillance, sa gentillesse, son accent montois et son sourire extra-large, David Jeanmotte est l'homme auquel toutes les femmes aimeraient murmurer leurs secrets, leurs doutes, leurs peurs ou encore leurs complexes... Pourquoi ? Parce qu'il est le seul à pouvoir les transcender. Pour lui qui a appris au fil des années à cultiver une forme d'intuition, se mettre au service des femmes à travers le relooking était une évidence. En effet, il existe autant d'histoires qu'il existe de corps et, si l'on admet ce postulat alors les obstacles n'existent plus. Dans ce livre vous ne trouverez pas de "relooking spectacle" , David l'a en horreur. Lui, ce qu'il veut et aime, c'est se mettre, avec son équipe, au service des femmes, leur redonner confiance dans leurs capacités à plaire aux autres, mais avant tout à elles-mêmes. David leur prodigue à toutes des conseils ciblés et des astuces qui font mouche à chaque coup ! Qu'elles aient 25 ou 65 ans, un parcours accidenté ou sans heurt, qu'elles soient petites ou grandes, minces ou fortes, bien portantes ou avec des pathologies diverses, c'est une journée hors du temps qui commence à partir du moment où l'oeil de David se pose sur ces femmes. Au terme de celle-ci, l'émotion est toujours présente, les larmes jamais loin et le souvenir toujours impérissable !