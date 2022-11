Les traitements homéopathiques de la toux. Toutes les formes cliniques de la toux

La toux est un motif de consultation pluriquotidien. Ses origines sont très nombreuses, infectieuses, allergiques, environnementales, psychiques, etc. Malgré les progrès incontestables de la médecine classique, certaines toux restent difficiles à traiter ou récidivent. L'homéopathie en abordant le patient dans sa globalité prouve son efficacité et son innocuité dans leur traitement. Cet ouvrage s'intéresse à toutes les formes cliniques de toux et dresse l'inventaire, en en précisant la sémiologie spécifique et générale, de l'ensemble des traitements homéopathiques de la toux. Il s'agit là d'un travail inédit. L'auteur : Docteur Albert Scialom, pédiatre-homéopathe, a exercé sa double spécialité pendant plus de 30 ans. Il est également l'auteur de plusieurs travaux portant sur la période obstétricale et néonatale, et a dirigé pendant une dizaine d'années un groupe de recherche et de travail pluridisciplinaire regroupant pédiatres, gynécologues et sages-femmes. Sommaire (extraits) A propos des traitements homéopathiques de la toux Sémiologie spécifique et générale de chaque remède Drosera rotundifolia - Cuprum metallicum - Ipeca - Cina - Corallium rubrum - Carbo vegetabilis - Antimonium tartaricum - Causticum - Arnica - Ambra grisea - Conium maculatum - Cepa (allium) - Bryonia - Sepia - Justicia - Nux vomica - Belladonna - Kalium bichromicum - Antimonium crudum - Pertussinum - Mephitis putorius - Pulsatilla - Ledum palustre - Stramonium - Senega polygala - Sanguinaria - Moschus - Bromium - Anacardium orientale - Kalium bromatum - Chelidonium - Natrum muriaticum - Sulfur - Magnesia phosphorica - Nitric acid - Calcarea carbonica - Dulcamara - Mercurius solubilis ou vivus - Zincum - Hepar sulfur - Badiaga - Kreosotum - Chamomilla - Terrum - Laurocerasus - Rumex crispus - Crotalus horridus - Hydrocyanicum acidum - Cuprum aceticum - Lachesis - Hyoscyamus - Lobelia - Mezereum - Sticta pumonaria - Coffea cruda (rubiacée) - Aconitum napellus - Capsicum - Tabacum - Kalium muriaticum - Baryta carbonica - Digitalis - Graphites - Naphtalin - Carcinosinum - Stannum - Apis - Terebenthina - China - Phellandrinum - Alumen - Angustura - Phosphoricum acidum - Rhus toxicodendron - Syphilinum - Iodum - Psorinum - Magnesia muriaticum - Agaricus - Aailanthus glandulosa - Ignatia - Lycopodium - Allium-sativum - Hamamelis - Indigo - Squilla - Aletris farinosa - Chlorum - Croton tiglium - Cyclamen - Robinia pseudoacacia - Ammonium bromidium - Dirca palustris Focus sur la coqueluche Description clinique de la coqueluche - Epidémiologie actuelle de la coqueluche