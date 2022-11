Football. Les 400 meilleurs joueurs de l'Histoire

La sélection indispensable pour tous les passionnés de football Les 400 meilleurs joueurs de football de l'histoire réunis pour la première fois dans un seul ouvrage. Pour tout savoir sur ceux qui ont fait vibrer les stades : leur portrait, leur palmarès, leurs statistiques, et les anecdotes les plus marquantes. De Pelé à Maradona, de Kopa à Mbappé, de Messi à Cristiano Ronaldo, tous ceux qui ont révolutionné le jeu, écrit l'histoire, remporté les plus grands trophées et soulevé le Ballon d'Or ont trouvé place dans ces pages.