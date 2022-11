RETROUVEZ L'UNIVERS PALPITANT DE JURASSIC WORLD DANS VOS ASSIETTES AVEC CE LIVRE DE CUISINE INEDIT REPRENANT LES RECETTES SERVIES DANS LE PARC ! Goûtez aux plats, boissons et desserts les plus populaires d'Isla Nublar directement chez vous. Articulé autour des différentes régions et territoires du parc - la Vallée des gyrosphères, le Royaume du T-Rex, le Lagon de Jurassic World et bien d'autres - ce livre propose plus de 50 recettes délicieuses, toutes inspirées des saveurs, de l'environnement et de la culture de l'île, ainsi que des impressionnantes créatures qui l'habitent. Rempli d'informations sur les dinosaures et sur le parc, ainsi que de magnifiques photos des plats, Jurassic World : livre de recettes officiel est le souvenir parfait pour les visiteurs voulant retrouver certaines des saveurs d'Isla Nublar chez eux. RETROUVEZ LES INCONTOURNABLES : - Burger suprême du carnivore - Poisson pané au menu - Houmous volcanique - Sundae à trois cornes - Un gâteau d'anniversaire très "Blue" - Omelette du voleur d'oeufs - Sucettes d'ambre - Agua fresca de la meute, et bien plus