Conter l'Évangile. 32 histoires à lire à haute voix

Bob Hartman nous avait déjà régalé avec l'ouvrage Conter la Bible. Ici, l'auteur se concentre sur les évangiles, mettant en scène à sa manière des épisodes de la vie de Jésus : sa naissance, ses miracles, ses paraboles, sa mort et sa résurrection. Chaque histoire est précédée de conseils de narration et suivie de questions pour animer un temps d'échange avec le public et approfondir la réflexion de manière divertissante. AUTEUR Bob Hartman vit aux Etats-Unis. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers dans lesquels il raconte des histoires bibliques. Conteur hors pair, il partage son temps entre l'écriture et des spectacles de contes dans les écoles et les médiathèques.