En cuisine avec Louis de Funès

" Ca tient au corps, ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise ? Ca rend meilleur. " Le Glaude, La Soupe aux choux La Grande Vadrouille, Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Gendarme de Saint-Tropez... Avec une centaine de films à son actif, on ne présente plus l'inimitable Louis de Funès. Et de la poularde de Bresse de L'Aile ou la Cuisse s'opposant à la malbouffe de Tricatel aux rognons de porc de La Traversée de Paris, privilège absolu en temps de rationnement, la nourriture accompagne cet acteur de talent dans une grande partie de ses films, au service de l'histoire ou partenaire comique. Découvrez dans cet ouvrage près de 20 recettes tirées de ces films culte, ainsi que des anecdotes replaçant chacun de ces plats dans leur contexte. Un voyage culinaire à travers le terroir de l'Hexagone aux côtés de Don Salluste, M. Septime ou Claude Ratinier... et de l'acteur lui-même, par le biais d'une recette familiale partagée pour la première fois dans cet ouvrage. Les anecdotes & les recettes de films inoubliables : L'Aile ou la Cuisse L'Avare Les Aventures de Rabbi Jacob La Folie des grandeurs Le Gendarme à New York Le Gentleman d'Epsom Les Grandes Vacances La Grande Vadrouille Le Grand Restaurant L'Homme-orchestre Le Mouton à cinq pattes Ni vu... ni connu... Le Petit Baigneur Pouic-Pouic La Soupe aux choux Le Tatoué La Traversée de Paris La Zizanie