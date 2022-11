Elton John, la Totale. Les 440 chansons expliquées

Introverti et complexé par son physique, Reginald Dwight - futur Elton John - grandit à Pinner, petite ville de la banlieue londonienne sans relief, entre une mère au tempérament volcanique et un père absent. Mais le feu de la musique brûle déjà en lui. Musicien précoce à l'oreille prodigieuse et aux goûts éclectiques, Elton John fait ses gammes à la Royal Academy of Music de Londres tout en jouant dans des groupes amateurs de rock, de blues ou de jazz. En 1967, le hasard met sur sa route Bernie Taupin, son alter ego, dont il choisit de mettre les mots en musique. Ensemble, ils vont composer des centaines de chansons dont une longue série d'hymnes intemporels tels que Your Song, Tiny Dancer, Rocket Man, I'm Still Standing ou Candle In The Wind. Avec 300 millions de disques vendus et près de 4000 concerts donnés dans 80 pays, Elton John est devenu en 55 ans de carrière une légende de la musique pop. Cet ouvrage propose pour la première fois le décryptage de 440 chansons de son répertoire, analysant leur genèse, leurs paroles, mélodies, arrangements... D'" Empty Sky " en 1969 à " The Lockdown Sessions " en 2021, il déroule ainsi le fil de l'une des discographies les plus impressionnantes de la pop au travers de témoignages, d'anecdotes et d'extraits d'interviews, dessinant en creux le fabuleux destin de cet artiste hors norme que l'on ne saurait résumer à son exubérance scénique ni à ses tenues excentriques.