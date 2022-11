Jonathan, un jeune notaire britannique, se rend chez son client, le comte Dracula, en Transylvanie. Au fil des semaines, ce dernier a un comportement de plus en plus étrange : il n'apparaît que de nuit, évite les miroirs et dort... dans un cercueil ! Que cache ce mystérieux comte ? Jonathan et ses amis vont tout faire pour le découvrir !